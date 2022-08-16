Защитник «Манчестер Юнайтед» интересен девяти клубам

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи привлёк к себе внимание со стороны множества клубов из разных стран.

28-летний ивуариец не рассматривается наставником Эриком тен Хагом как игрок основы, поэтому клуб готов рассмотреть трансферные предложения. Одним из претендентов на Байи называлась итальянская «Рома», возглавляемая Жозе Моуринью, который хорошо знаком с игрой центрбека. Впрочем, по данным журналиста Йонаса хен Шрага, римляне – далеко не единственный претендент: интерес также выражают французские «Марсель» и «Монако», испанская «Валенсия», итальянский «Милан», турецкие «Фенербахче», «Бешикташ» и «Галатасарай», а также английский «Вест Хэм».