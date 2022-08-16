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Ради возвращения в «Спортинг» Роналду пришлось бы сократить зарплату почти на 40 млн евро в год

 
16 Августа 2022 • 23:53 Комментировать (1)
Порту
...
Спортинг Л
20.08 22:30

Португальский «Спортинг» не против вернуть Криштиану Роналду на родину, но сделка практически невозможна.

Лиссабонцы действительно проявляли интерес к 37-летнему форварду, но между сторонами сразу возникла непреодолимая преграда в виде гигантской зарплаты Роналду. Как информирует журналист Пол Хёрст, возвращение звезды «Манчестер Юнайтед» в «Спортинг» было бы возможно только в том случае, если бы игрок согласился зарабатывать более чем на 36 млн евро в год меньше, чем по текущему контракту в Англии.

Криштиану Роналду находился в системе «Спортинга» с 1997 по 2003 год, после чего был продан в «Манчестер Юнайтед» за 19 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Трансферы футбола - лето 2022
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ПОРТУ СПОРТИНГ Л
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Комментарии (1)
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Alex1972
17 Августа 2022 в 00:19
Ждём возвращения блудного попугая на "очередную" родину... "Театр Мечты" переезжает в Лиссабон?... Главное пастора из МЮ пусть прихватит... Он ему отпустит все грехи... И сестрёнке тоже... А-ха-ха-ха...😀..
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