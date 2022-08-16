Ради возвращения в «Спортинг» Роналду пришлось бы сократить зарплату почти на 40 млн евро в год

Португальский «Спортинг» не против вернуть Криштиану Роналду на родину, но сделка практически невозможна.

Лиссабонцы действительно проявляли интерес к 37-летнему форварду, но между сторонами сразу возникла непреодолимая преграда в виде гигантской зарплаты Роналду. Как информирует журналист Пол Хёрст, возвращение звезды «Манчестер Юнайтед» в «Спортинг» было бы возможно только в том случае, если бы игрок согласился зарабатывать более чем на 36 млн евро в год меньше, чем по текущему контракту в Англии.

Криштиану Роналду находился в системе «Спортинга» с 1997 по 2003 год, после чего был продан в «Манчестер Юнайтед» за 19 млн евро.