Санчо: «Мы должны были отыграться и сделали это»

В заключительном матче третьего тура между собой встречались команды, которые в первых двух турах на двоих из 12 возможных очков набрали лишь два - это «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Несмотря на слабую форму манкунианцев, именно они открыли счет в этой игре в первом тайме. Это случилось уже на 16-й минуте матча благодаря усилиям Джедона Санчо.

- Это многое значит для меня. Прошлое поражение было очень болезненным. Нам надо было отыграться и мы показали фанам, что можем делать это. Теперь нам надо всегда играть с таким настроением, сейчас мы счастливы, - цитирует Санчо Sky Sports.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Саутгемптоном».