Киоун: «МЮ» может стать жертвой прессинга «Ливерпуля»

Бывший футболист Мартин Киоун считает, что в понедельник «Манчестер Юнайтед» не поздоровится, если игра команды не претерпит кардинальных изменений.

«В матче против «Брентфорда» игроки «Юнайтед» были слишком наивны. Они игнорировали тревожные знаки, в их передачах не было уверенности и решительности, – рассуждает Киоун в своей колонке Daily Mail. – Если то же самое повторится с «Ливерпулем» – команда Эрика тен Хага станет лёгкой добычей. «Ливерпуль» Клоппа – самый опасный с точки зрения прессинга соперник в мировом футболе. Они специализируются на отборе мяча прямо у чужих ворот.

Игрокам «Юнайтед» придётся проявить смелость при игре в пас, но иногда, чтобы не столкнуться с проблемами, им нужно будет сыграть попроще, даже если это не предусмотрено инструкциями тренера», – считает Киоун.