«Аякс» отклонил щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» по Антони

Амстердамский «Аякс» отказался продавать в «Манчестер Юнайтед» вингера Антони.

Бразилец был назван одной из главных трансферных целей «Юнайтед» практически сразу после прихода на тренерский пост Эрика тен Хага, но серьёзного прогресса в переговорах по 22-летнему игроку по-прежнему нет. Как сообщает журналист Тьяго Фернандес, «Юнайтед» был готов потратить на покупку Антони более 60 млн евро, однако «Аякс» не счёл такое предложение привлекательным, запросив 80 млн.

Руководство «красных дьяволов» надеется, что в последние дни трансферного окна амстердамцы передумают и снизят своё требование.