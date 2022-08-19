«Челси» и «Манчестер Юнайтед» могут провернуть неожиданный обмен

«Челси» проявляет интерес к центральному защитнику «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру.
Лондонский клуб уже запросил информацию о доступности капитана «красных дьяволов» для трансфера, сообщает Mail Sport. Руководство «синих» готово включить в сделку Кристиана Пулишича, на которого не рассчитывает наставник Томас Тухель.
Сделка может стать взаимовыгодной, поскольку «Челси» в срочном порядке планирует усилить центр обороны, а «Манчестер Юнайтед» активно ищет варианты для укрепления фланга атаки.
Портал Transfermarkt оценивает Гарри Магуайра в 38 млн евро, а Кристиана Пулишича – в 42 млн.
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