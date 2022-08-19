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«Челси» и «Манчестер Юнайтед» могут провернуть неожиданный обмен

 
19 Августа 2022 • 23:56 Комментировать (1)
Лидс
...
Челси
21.08 16:00

«Челси» проявляет интерес к центральному защитнику «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру.

Лондонский клуб уже запросил информацию о доступности капитана «красных дьяволов» для трансфера, сообщает Mail Sport. Руководство «синих» готово включить в сделку Кристиана Пулишича, на которого не рассчитывает наставник Томас Тухель.

Сделка может стать взаимовыгодной, поскольку «Челси» в срочном порядке планирует усилить центр обороны, а «Манчестер Юнайтед» активно ищет варианты для укрепления фланга атаки.

Портал Transfermarkt оценивает Гарри Магуайра в 38 млн евро, а Кристиана Пулишича – в 42 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Кристиан Пулишич Гарри Магуайр Трансферы футбола - лето 2022
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ЛИДС ЧЕЛСИ
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Комментарии (1)
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slain
20 Августа 2022 в 00:30
пенсы серьезно магвая хотят купить? в ЛЕ захотели?)
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20.08  14:30 Тоттенхэм ... Вулверхэмптон 1.40 4.80 7.90
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