Тен Хаг - первый тренер «Манчестер Юнайтед», который одержал свою первую победу в матче с «Ливерпулем»

В заключительном матче третьего тура между собой встречались команды, которые в первых двух турах на двоих из 12 возможных очков набрали лишь два - это «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Несмотря на слабую форму манкунианцев, именно они открыли счет в этой игре в первом тайме, к перерыву удержали преимущество, а в начале второй половины встречи забили еще один гол. Все, чем смог ответить «Ливерпуль» - это голом египетского форварда Мохамеда Салаха. Для «Манчестер Юнайтед» это была первая победа в сезоне, который начался с двух поражений кряду в первых двух турах.

Также это была первая победа голландского наставника «Манчестер Юнайтед» с того момента, как он встал у руля клуба. Таким образом, тен Хаг стал первым тренером в истории «Манчестер Юнайтед», который добился первой победы именно в противостоянии с «Ливерпулем».

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Саутгемптоном».