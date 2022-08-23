Линекер - о победе «Манчестер Юнайтед»: «Дайте тен Хагу новый контракт»

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о вчерашнем успехе «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» отпраздновали домашнюю победу над «Ливерпулем» со счетом 2:1.

«Тен Хаг рулит. Дайте ему новый контракт», - оставил сообщение Линекер в социальных сетях.

Напомним, что голами в составе манкунианцев отметились Джедон Санчо и Маркус Рэшфорд. За мерсисайдцев один мяч забил Мохамед Салах.

«Манчестер Юнайтед» прервал неудачную серию из двух поражений подряд. «Красные дьяволы» в первом туре проиграли «Брайтону» (1:2), а затем были разгромлены «Брентфордом» (0:4).