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В «Манчестер Юнайтед» определились с приоритетными вариантами усиления атаки

 
21 Августа 2022 • 22:01 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
5.00 4.20 1.63
Через 22 ч. 33 мин.

«Манчестер Юнайтед» считает Коди Гакпо либо Антони до закрытия трансферного окна.

В числе игроков, находящихся в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», фигурировали многочисленные центрфорварды и вингеры, но теперь, по данным журналиста Джейсона Бёрта, в клубе определились с выбором. Как сообщает источник, приоритетные для «красных дьяволов» варианты усиления атаки – Коди Гакпо и Антони из нидерландских ПСВ и «Аякса» соответственно.

Боссы «Юнайтед» намерены сделать предложения по обоим игрокам, но, как ожидается, подписан будет только один из них. ПСВ требует за Гакпо порядка 45 млн евро, но английский гранд планирует сбить цену до 40 млн. Антони может обойтись вдвое дороже.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед ПСВ Трансферы футбола - лето 2022 Антони Коди Гакпо
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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22.08  22:00 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
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