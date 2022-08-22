Кин считает, что «Манчестер Юнайтед» по делу переигрывает «Ливерпуль»

В заключительном матче третьего тура между собой встречаются команды, которые в первых двух турах на двоих из 12 возможных очков набрали лишь два - это «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Несмотря на слабую форму манкунианцев, именно они открыли счет в этой игре в первом тайме. Однако бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что «Манчестер» лидирует вполне заслуженно. Он прокомментировал ход игры, следить за которой можно в нашей онлайн-трансляции.

- «Манчестер Юнайтед» заиграл иначе, они вернулись к своим базовым установкам, они агрессивны, они растягивают «Ливерпуль». Они выглядят свежо. Гол забит заслуженно, а «Ливерпуль» смотрится средне, - цитирует Кина Sky Sports.