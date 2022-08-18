​Глейзеры могут продать пакет акций «Манчестер Юнайтед» - идут переговоры

Семья Глейзеров ведёт переговоры о продаже миноритарного пакета акций «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Daily Mail, переговоры ведутся с частной инвестиционной компанией Apollo из США.

Отмечается, что некоторые члены семьи Глейзеров хотят уйти из управления «Манчестер Юнайтед» из-за давления фанатов, но Джоэл и Аврам останутся.

Сделка по продаже миноритарного пакета акций может быть оформлена в сентябре, не раньше. По данным источника, Apollo рассчитывает привлечь и других инвесторов.

Семья Глейзеров вошла в управление «Манчестер Юнайтед» в 2003 году, а в 2005 году стала мажоритарным акционером клуба.