«МЮ» интересен голкипер «Эвертона»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приобретением голкипера «Эвертона» Асмира Беговича. По информации от The Telegraph, босниец может заменить в стане манкунианцев Дина Хендерсона, которого ранее арендовал «Ноттингем Форест».

В «Эвертоне» Бегович является вторым номером. На такую же роль боснийца хочет пригласить и «Манчестер Юнайтед». Напомним, что голкипер ранее выступал за лондонский «Челси», в составе которого в сезоне-2016/17 выиграл Английскую премьер-лигу.

Вчера также появились слухи, что «Манчестер Юнайтед» может пригласить на роль второго номера Яна Зоммера из гладбахской «Боруссии».