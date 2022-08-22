«Манчестер Юнайтед» не проигрывает в АПЛ уже 117 матчей, если ведёт в счёте к перерыву

В заключительном матче третьего тура между собой встречаются команды, которые в первых двух турах на двоих из 12 возможных очков набрали лишь два - это «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Несмотря на слабую форму манкунианцев, именно они открыли счет в этой игре в первом тайме, к перерыву удержали преимущество, а в начале второй половины встречи забили еще один гол.

Любопытно, что «Манчестер Юнайтед» не проигрывает уже в 117 матчах АПЛ кряду, если открывает счет и лидирует после первого тайма. В последний раз неудача в подобных обстоятельствах постигла манкунианцев в сентябре 2014 года в игре против «Лестера», в которой они проиграли 3:5.

Следить за событиями матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.