Клопп оценил уровень игры Салаха

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча с «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о форварде своей команды Мохамеде Салахе.

«Мохамед – профессионал своего дела, он постоянно пытается привнести в нашу игру что-то новое. Он лучший форвард. У него потрясающая статистика как по забитым мячам, так и по голевым передачам», - передает слова немецкого специалиста Sky Sports.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 22 августа, на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«МЮ» стартовал в новом сезоне с двух поражений, а «Ливерпуль» два раза сыграл вничью.