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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Магуайр не выйдет в основе на матч с «Ливерпулем»

 
22 Августа 2022 • 14:55 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
1 5.00 X 4.20 2 1.63
Через 5 ч. 51 мин.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не выйдет сегодня в стартовом составе своей команды на матч с «Ливерпулем». Об этом утверждает издание Talksport.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг остался недоволен выступлениями Магуайра в первых двух матчах Английской премьер-лиги, где «красные дьяволы» не смогли набрать ни одного очка, пропустив 6 голов.

Скорее всего, в паре с Лисандро Мартинесом сегодня появится Рафаэль Варан. Игра между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» стартует на «Олд Траффорд» в 22:00 по московскому времени. Обе команды не выиграли ни одного матча в новом сезоне АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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22.08  22:00 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
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