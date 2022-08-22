Магуайр не выйдет в основе на матч с «Ливерпулем»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не выйдет сегодня в стартовом составе своей команды на матч с «Ливерпулем». Об этом утверждает издание Talksport.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг остался недоволен выступлениями Магуайра в первых двух матчах Английской премьер-лиги, где «красные дьяволы» не смогли набрать ни одного очка, пропустив 6 голов.

Скорее всего, в паре с Лисандро Мартинесом сегодня появится Рафаэль Варан. Игра между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» стартует на «Олд Траффорд» в 22:00 по московскому времени. Обе команды не выиграли ни одного матча в новом сезоне АПЛ.