«Манчестер Юнайтед» выглядит как борец за выживание – потенциальный владелец

Бизнесмен Майкл Найтон был близок к приобретению «Манчестер Юнайтед» ещё в 1989 году. Теперь он возродил свой интерес к клубу, рассчитывая создать консорциум, который бы приобрёл «Манчестер Юнайтед» у семьи Глейзеров. Между тем, Найтон высказался по поводу провального старта команды в чемпионате.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» и «Брентфорду» с результатами 1:2 и 0:4 соответственно.

«Первые две игры были ужасными. Эрик тен Хаг в игре с «Брентфордом» был очень расстроенным, поскольку понимал, какая задача стоит перед ним. Если клуб не подпишет несколько талантливых игроков до закрытия окна, то они будут выглядеть как команда, борющаяся за выживание», - сказал Найтон Daily Mail.

В последние недели в прессе активизировались слухи о возможной продаже «Манчестер Юнайтед» Глейзерами.