Клопп: «Теперь Нуньеса ждёт вторая предсезонка»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен извлечь выгоду из дисквалификации нападающего Дарвина Нуньеса. Напомним, что уругваец в своём дебютном матче на «Энфилде» получил красную карточку за стычку с защитником «Кристал Пэласа» Йоакимом Андерсоном.

«Теперь Нуньеса ждёт вторая предсезонка. Он будет работать над физикой. Это не наказание. Мы просто хотим, чтобы он стал сильнее», – заявил Клопп на пресс-конференции после игры.

До Нуньеса последним игроком, который получил красную в дебютном матче на «Энфилде» был Джо Коул, который в 2011 году удалился с поля в игре против лондонского «Арсенала».