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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эвра: «Тен Хаг не может ставить свой стиль с теми игроками, что у него есть»

 
22 Августа 2022 • 14:09 Комментировать (4)
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
1 5.00 X 4.20 2 1.63
Через 5 ч. 54 мин.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра прокомментировал работу Эрика тен Хага во главе клуба. По мнению француза, стиль игры нового тренера не подходит нынешним футболистам «красных дьяволов».

«Тен Хаг пришёл из чемпионата Нидерландов, он хочет играть в короткий пас, но не может сделать это с теми игроками, что у него есть», – цитирует Эвра Betfair.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага проиграл оба своих матча на старте сезона в Английской премьер-лиге. Сегодня у манкунианцев будет возможность исправить это. В 22:00 по московскому времени «красные дьяволы» примут у себя дома «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Патрис Эвра Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (4)
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ARTUR
22 Августа 2022 в 15:14
Один уже тактик из Нидерландов поломал себе там карьеру , ошибка в том что они думают что смогут их чему то научить , а там думающих игроков два три человека Бруно , Люк и пришедший Эриксен , все остальные тупари , в стиле бегу играю , многие потнрялись такие как САНЧО , вроде хороший был игрок , может Эрик реанимирует его . по поводу так рекламируемого матча очень стремно , уж очень все ставят что ЛИВЕРПУЛЬ ВЫИГРАЕТ , я обойду по ставкам этот матч стороной ..
ОдмЫн
22 Августа 2022 в 14:47
да потому что у него одно посредство а не игроки
Misha_diablo_football
22 Августа 2022 в 14:42
Ему бы пару тройку ребят из Аякса и всё будет в шоколаде...
Alex1972
22 Августа 2022 в 14:18
Не может ставить?.. Так пусть проставит, поляну накроет... И все сразу заиграют... В гольф... Бэйл знает... 👍... А-ха-ха-ха...
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22.08  22:00 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
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