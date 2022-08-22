Эвра: «Тен Хаг не может ставить свой стиль с теми игроками, что у него есть»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра прокомментировал работу Эрика тен Хага во главе клуба. По мнению француза, стиль игры нового тренера не подходит нынешним футболистам «красных дьяволов».

«Тен Хаг пришёл из чемпионата Нидерландов, он хочет играть в короткий пас, но не может сделать это с теми игроками, что у него есть», – цитирует Эвра Betfair.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага проиграл оба своих матча на старте сезона в Английской премьер-лиге. Сегодня у манкунианцев будет возможность исправить это. В 22:00 по московскому времени «красные дьяволы» примут у себя дома «Ливерпуль».