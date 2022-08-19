«МЮ» может расстаться с одним из полузащитников после подписания Каземиро

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай, вероятно, будет вынужден покинуть клуб после прихода Каземиро.

«Красные дьяволы» завершили своё самое крупное подписание этого лета, объявив о договорённости с «Реалом» по трансферу Каземиро. Приход бразильца может серьёзно сказаться на перспективах Мактоминая. По данным журналиста Грэма Бэйли, главным претендентом на 25-летнего шотландца считается «Ньюкасл», а наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес – большой поклонник таланта хавбека. Среди интересующихся также фигурируют «Эвертон», «Саутгемптон», «Лестер» и клубы из Италии и Германии.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Скотта Мактоминая в 32 млн евро.