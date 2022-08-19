​Тен Хаг вступился за Глейзеров

После поражений от «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4) «Манчестер Юнайтед» готовится к классической битве против «Ливерпуля». Фанаты «красных дьяволов» готовят новую волну протестов против семьи Глейзеров, владеющей клубом. На этот счёт на пресс-конференции высказался главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

«Я могу только сказать, что владельцы хотят побеждать. Иногда я могу понять гнев фанатов, но я в клубе не так давно, чтобы знать всю предысторию. Мы должны бороться вместе и быть едиными», - сказал тен Хаг.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» стартует 22 августа в 22:00 по московскому времени.