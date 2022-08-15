Каррагер уверен, что Мартинес не заиграет в «МЮ», если тен Хаг не изменит тактику

По словам Джейми Каррагера, новичок «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес не имеет шансов проявить себя при текущей расстановке.

Рост центрального защитника – всего 175 сантиметров, что активно обсуждается в Англии после крайне неудачного старта «красных дьяволов» в Премьер-лиге.

«У тен Хага большие проблемы с Мартинесом. Нельзя слишком спешить с выводами об игроках, но я убеждён, что из-за своих габаритов Мартинес не сможет зарекомендовать себя в «Манчестер Юнайтед», пока команда играет в четыре защитника, – цитирует телеэксперта Mirror. – Возможно, он был бы хорош на позиции левого защитника или в тройке центральных, но он просто не может играть в центре в схеме с четырьмя защитниками в АПЛ», – считает Каррагер.