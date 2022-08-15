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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер уверен, что Мартинес не заиграет в «МЮ», если тен Хаг не изменит тактику

 
15 Августа 2022 • 23:11 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
6.40 4.80 1.45
22.08 22:00

По словам Джейми Каррагера, новичок «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес не имеет шансов проявить себя при текущей расстановке.

Рост центрального защитника – всего 175 сантиметров, что активно обсуждается в Англии после крайне неудачного старта «красных дьяволов» в Премьер-лиге.

«У тен Хага большие проблемы с Мартинесом. Нельзя слишком спешить с выводами об игроках, но я убеждён, что из-за своих габаритов Мартинес не сможет зарекомендовать себя в «Манчестер Юнайтед», пока команда играет в четыре защитника, – цитирует телеэксперта Mirror. – Возможно, он был бы хорош на позиции левого защитника или в тройке центральных, но он просто не может играть в центре в схеме с четырьмя защитниками в АПЛ», – считает Каррагер.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес
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