«Манчестер Юнайтед» резко прибавил в движении в матче с «Ливерпулем»

В заключительном матче третьего тура между собой встречались команды, которые в первых двух турах на двоих из 12 возможных очков набрали лишь два - это «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Несмотря на слабую форму манкунианцев, именно они открыли счет в этой игре в первом тайме, к перерыву удержали преимущество, а в начале второй половины встречи забили еще один гол. Все, чем смог ответить «Ливерпуль» - это голом египетского форварда Мохамеда Салаха.

Любопытно, что если в предыдущем матче против «Брентфорда» игроки «Манчестер Юнайтед» отбегали лишь 95,6 километров в общей сложности за весь матч (за что были оригинально наказаны), то в игре с «Ливерпулем» они резко прибавили в этом компоненте - 113,78 км, то есть более чем на 18 километров больше, и это означает, что каждый футболист отбегал на полтора километра в среднем больше, чем в предыдущем матче.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Саутгемптоном».