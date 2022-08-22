Стала известна главная трансферная цель «Реала» следующим летом

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем может продолжить карьеру в мадридском «Реале», сообщает Ян Ааге.

По информации источника, 19-летний футболист станет главной трансферной целью «сливочных» в полузащите следующим летом. Напомним, что в этом месяце мадридский клуб покинул опорник Каземиро, перешедший в «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт молодого англичанина с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Беллингема в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провёл за «шмелей» четыре матча, в которых отметился одним забитым голом. Отметим, что Беллингем является воспитанником «Бирмингема», за основную команду которого провёл 44 игры, забив четыре мяча, а также два раза ассистировав своим партнёрам.