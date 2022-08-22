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Стала известна главная трансферная цель «Реала» следующим летом

 
22 Августа 2022 • 13:04 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
1 5.00 X 4.20 2 1.63
Через 7 ч. 49 мин.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем может продолжить карьеру в мадридском «Реале», сообщает Ян Ааге.

По информации источника, 19-летний футболист станет главной трансферной целью «сливочных» в полузащите следующим летом. Напомним, что в этом месяце мадридский клуб покинул опорник Каземиро, перешедший в «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт молодого англичанина с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Беллингема в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провёл за «шмелей» четыре матча, в которых отметился одним забитым голом. Отметим, что Беллингем является воспитанником «Бирмингема», за основную команду которого провёл 44 игры, забив четыре мяча, а также два раза ассистировав своим партнёрам.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы Джуд Беллингем
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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22.08  22:00 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
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