Тен Хаг не планирует возвращать Забитцера в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер вряд ли вновь окажется в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб арендовал австрийца на вторую половину прошедшего сезона, однако выкуп хавбека у «Баварии» так и не был согласован, поэтому с 1 июля игрок официально вернулся в расположение мюнхенцев. По информации инсайдера Фабрицио Романо, Эрик тен Хаг был доволен выступлениями Забитцера в завершившейся кампании, но сейчас не имеет планов по его возвращению. В настоящий момент «красные дьяволы» сосредоточены на подписании других полузащитников.

Отмечается, что «Бавария» готова продать Марселя Забитцера за 15-17 млн евро.