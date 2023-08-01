Директор «Баварии» объяснил продажу Мане

Главный исполнительный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен прокомментировал продажу Садио Мане.

Сенегальский футболист пополнил ряды саудовского «Аль-Насра». Стоимость сделки оценивается в 30 млн евро. 31-летний игрок провёл в Мюнхене всего один сезон.

«Мы хотим поблагодарить Садио за его вклад. Это был непростой год для него, так как из-за травмы он пропустил ЧМ-2022 и не смог добиться в «Баварии» того, на что рассчитывали мы и он сам. Вот почему мы приняли совместное решение позволить ему начать новую главу в другом клубе. Мы желаем Мане успехов в «Аль-Насре», – цитирует Bayern & Germany Дризена.

Садио Мане отметился 12 забитыми голами и шестью результативными передачами, отыграв 38 матчей за «Баварию».