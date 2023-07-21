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«Бавария» не намерена отпускать Зоммера, пока не восстановится Нойер

21 Июля 2023 • 01:06 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

«Бавария» не торопится расставаться с голкипером Янном Зоммером.

34-летний игрок находится в списке трансферных целей «Интера», однако «нерадзурри» пока не удаётся согласовать условия сделки. По данным Sky Sport, «Бавария» не хочет отпускать Зоммера в другой клуб, пока Мануэль Нойер полностью не залечит свою травму, из-за которой пропустил всю вторую половину прошедшего сезона. Отмечается также, что пункт, позволяющий купить швейцарского вратаря за 6 млн евро, утратил актуальность – срок его действия подошёл к концу.

Напомним, что «Интер» рассматривает Янна Зоммера в качестве замены Андре Онана, который перебрался в «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Мануэль Нойер Янн Зоммер трансферы футбола - лето 2023
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