«Бавария» не намерена отпускать Зоммера, пока не восстановится Нойер

«Бавария» не торопится расставаться с голкипером Янном Зоммером.

34-летний игрок находится в списке трансферных целей «Интера», однако «нерадзурри» пока не удаётся согласовать условия сделки. По данным Sky Sport, «Бавария» не хочет отпускать Зоммера в другой клуб, пока Мануэль Нойер полностью не залечит свою травму, из-за которой пропустил всю вторую половину прошедшего сезона. Отмечается также, что пункт, позволяющий купить швейцарского вратаря за 6 млн евро, утратил актуальность – срок его действия подошёл к концу.

Напомним, что «Интер» рассматривает Янна Зоммера в качестве замены Андре Онана, который перебрался в «Манчестер Юнайтед».