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Романо: «Гвардиол подписал контракт с «Манчестер Сити»

04 Августа 2023 • 21:55 Комментировать (1)
Арсенал
...
Манчестер Сити
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06.08 18:00

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол поставил подпись под контрактом с «Манчестер Сити».

Переход 21-летнего футболиста в стан «горожан» и прежде считался почти неизбежным, поскольку клубам удалось договориться об условиях трансфера, а сам хорват уже давно дал своё согласие. По обновлённым данным инсайдера Фабрицио Романо, теперь Гвардиол официально договорился с «Манчестер Сити», подписав контракт после успешно пройденного медосмотра. Совсем скоро английский гранд объявит о трансфере.

Подписание Йошко Гвардиола обойдётся «Манчестер Сити» приблизительно в 90 млн евро, что сделает молодого центрбека самым дорогим защитником в истории.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Комментарии (1)
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Shvaine
04 Августа 2023 в 22:15
теперь будет там два гвардиола)))
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