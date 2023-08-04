Романо: «Гвардиол подписал контракт с «Манчестер Сити»

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол поставил подпись под контрактом с «Манчестер Сити».

Переход 21-летнего футболиста в стан «горожан» и прежде считался почти неизбежным, поскольку клубам удалось договориться об условиях трансфера, а сам хорват уже давно дал своё согласие. По обновлённым данным инсайдера Фабрицио Романо, теперь Гвардиол официально договорился с «Манчестер Сити», подписав контракт после успешно пройденного медосмотра. Совсем скоро английский гранд объявит о трансфере.

Подписание Йошко Гвардиола обойдётся «Манчестер Сити» приблизительно в 90 млн евро, что сделает молодого центрбека самым дорогим защитником в истории.