Швайнштайгер считает Гвардиолу одним из виновников кризиса немецкого футбола

Бывший полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер рассказал о негативном влиянии Хосепа Гвардиолы на футбол в Германии.

Испанский специалист находился во главе мюнхенского гранда с 2013 по 2016 год, после чего отправился в «Манчестер Сити», где работает по сей день.

«Когда Гвардиола приехал в Германию, все начали подражать ему, делая ставку на короткие передачи. Думаю, это привело к утрате наших ценностей. Немецкий футбол всегда считали боевым, и за последние семь-восемь лет мы попросту утратили эту черту, позабыв о ней. Теперь в Германии больше думают о том, как красиво играть в пас», – заявил в интервью TalkSport знаменитый экс-футболист сборной Германии.