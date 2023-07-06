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Швайнштайгер считает Гвардиолу одним из виновников кризиса немецкого футбола

06 Июля 2023 • 23:08 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Бывший полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер рассказал о негативном влиянии Хосепа Гвардиолы на футбол в Германии.

Испанский специалист находился во главе мюнхенского гранда с 2013 по 2016 год, после чего отправился в «Манчестер Сити», где работает по сей день.

«Когда Гвардиола приехал в Германию, все начали подражать ему, делая ставку на короткие передачи. Думаю, это привело к утрате наших ценностей. Немецкий футбол всегда считали боевым, и за последние семь-восемь лет мы попросту утратили эту черту, позабыв о ней. Теперь в Германии больше думают о том, как красиво играть в пас», – заявил в интервью TalkSport знаменитый экс-футболист сборной Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Сборная Германии Бастиан Швайнштайгер Хосеп Гвардиола
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