«Вы навсегда останетесь в моём сердце» – Кейн попрощался с «Тоттенхэмом»

Нападающий Гарри Кейн попрощался со своим родным клубом «Тоттенхэмом». Англичанин переходит в мюнхенскую «Баварию» за 120 миллионов евро с учётом бонусов. О сделке ещё не объявили официально.

«Сложно перевести эмоции в слова и попрощаться с клубом и фанатами, которые столько сделали для моей карьеры. Вы навсегда останетесь в моём сердце. Спасибо, «Тоттенхэм». Спасибо, фанаты «Тоттенхэма», – написал Кейн в социальных сетях.

Кейн является лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», а также вторым лучшим бомбардиром в истории Английской премьер-лиги. Гарри к своим 30 годам не выиграл со «шпорами» ни одного трофея, хотя принимал участие в двух финалах.