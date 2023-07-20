Нападающий «Баварии» Садио Мане готов продолжить выступления в чемпионате Саудовской Аравии.

В мюнхенском клубе готовы продать сенегальца, поскольку на того не слишком рассчитывает главный тренер Томас Тухель. В подписании 31-летнего форварда заинтересован «Аль-Наср», который, по информации L'Equipe, уже согласовал с ним условия сотрудничества. Саудовскому клубу осталось убедить «Баварию», запрашивающую за своего футболиста более 30 млн евро.

В прошедшем сезоне Садио Мане провёл 38 матчей за «Баварию» во всех турнирах, отметившись 12 голами и шестью результативными передачами.