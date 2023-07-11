Зоммер близок к переходу в «Интер»

Голкипер «Баварии» Янн Зоммер приближается к переезду в Италию.

На прошлой неделе «Интер» обозначил швейцарца в качестве приоритетного варианты замены Андре Онана, уходящему в «Манчестер Юнайтед». Согласно заявлениям инсайдера Николо Скиры, «нерадзурри» добились прогресса в сделке – 34-летний вратарь с высокой вероятностью совершит переход. Переговоры между «Интером» и «Баварией» запланированы на текущую неделю.

Янн Зоммер провёл 25 матчей за мюнхенцев, пропустив 31 гол. До января текущего года голкипер выступал за «Боруссию» Мёнхенгладбах. Стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 5 млн евро.