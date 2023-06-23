«РБ Лейпциг» арендует Карвалью у «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью близок к переходу в «РБ Лейпциг» на правах аренды.

Переговоры находятся на финальной стадии, клубам осталось лишь урегулировать некоторые нюансы сделки, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Аренда португальца в немецком клубе будет рассчитана до конца сезона-2023/24, и опция выкупа в ней не предусмотрена. Переход оформят на следующей неделе, если не произойдёт ничего непредвиденного.

Фабиу Карвалью стал игроком «Ливерпуля» в прошлом году, перебравшись из «Фулхэма». 20-летний футболист принял участие в 21 матче за команду Юргена Клоппа во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами.