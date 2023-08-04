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Зоммер переходит в «Интер»

04 Августа 2023 • 20:46 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Голкипер «Баварии» Янн Зоммер продолжит выступления в чемпионате Италии.

После длительных переговоров «Интеру» удалось достичь согласие с мюнхенцами по условиям трансфера. Как информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, общая стоимость сделки оценивается в 6 млн евро. 34-летний швейцарец прибудет в Италию в воскресенье, а в понедельник пройдёт медосмотр, после чего переход будет завершён.

Цвета «Баварии» Янн Зоммер защищал с января текущего года, пропустив 31 гол в 25 поединках во всех турнирах. В «Интере» опытный вратарь заменит Андре Онана, перебравшегося в «Манчестер Юнайтед».

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Интер Милан Бавария Янн Зоммер трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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