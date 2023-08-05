Левандовски: «В «Баварии» я добился всего, чего хотел»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вспомнил, как расставался с «Баварией».

Польский футболист перешёл в каталонский клуб в июле прошлого года после восьми лет выступления в Мюнхене. «Бавария» долго не отпускала форварда, несмотря на его открытое желание уйти, но в итоге приняла предложение «Барселоны» на сумму в 45 млн евро.

«Я хотел изменить обстановку, переехать в новую страну, познакомиться с новыми людьми. Я всегда мечтал поиграть в Испании, и в тот момент настало подходящее для этого время. Учитывая мой возраст, я был убеждён, что должен сделать этот шаг. Я был счастлив в «Баварии», но добился там всего, чего хотел», – высказался в интервью L'Equipe Левандовски.