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Левандовски: «В «Баварии» я добился всего, чего хотел»

05 Августа 2023 • 01:56 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вспомнил, как расставался с «Баварией».

Польский футболист перешёл в каталонский клуб в июле прошлого года после восьми лет выступления в Мюнхене. «Бавария» долго не отпускала форварда, несмотря на его открытое желание уйти, но в итоге приняла предложение «Барселоны» на сумму в 45 млн евро.

«Я хотел изменить обстановку, переехать в новую страну, познакомиться с новыми людьми. Я всегда мечтал поиграть в Испании, и в тот момент настало подходящее для этого время. Учитывая мой возраст, я был убеждён, что должен сделать этот шаг. Я был счастлив в «Баварии», но добился там всего, чего хотел», – высказался в интервью L'Equipe Левандовски.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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