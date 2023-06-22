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«Бавария» может вернуть уволенного тренера вратарей Тапаловича

22 Июня 2023 • 00:00 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Мюнхенская «Бавария» может вернуть уволенного тренера вратарей Тони Тапаловича, который посвятил немецкому гранду 12 лет своей тренерской карьеры. Об этом информирует Sport Bild.

Всё дело в том, что в клубе до сих пор не могут определиться с новым специалистом по работе с вратарями. А Мануэль Нойер, с которым Тапалович находится в хороших отношениях, по слухам, в новом сезоне снова станет основным голкипером мюнхенцев. И главный тренер «Баварии» Томас Тухель не видит проблем для того, чтобы вернуть специалиста в клуб.

Зимой мы сообщали причину, по которой «Бавария» уволила своего сотрудника.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Тони Тапалович
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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