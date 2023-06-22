«Бавария» может вернуть уволенного тренера вратарей Тапаловича

Мюнхенская «Бавария» может вернуть уволенного тренера вратарей Тони Тапаловича, который посвятил немецкому гранду 12 лет своей тренерской карьеры. Об этом информирует Sport Bild.

Всё дело в том, что в клубе до сих пор не могут определиться с новым специалистом по работе с вратарями. А Мануэль Нойер, с которым Тапалович находится в хороших отношениях, по слухам, в новом сезоне снова станет основным голкипером мюнхенцев. И главный тренер «Баварии» Томас Тухель не видит проблем для того, чтобы вернуть специалиста в клуб.

Зимой мы сообщали причину, по которой «Бавария» уволила своего сотрудника.