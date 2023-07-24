Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн сможет сменить клуб, если так и не согласится продлить контракт.

Действующий договор 29-летнего футболиста истекает по окончании сезона-2023/24. На сегодняшний день форвард не выразил заинтересованности в подписании нового соглашения, что, вероятно, сыграет решающую роль в вопросе его дальнейшего пребывания в клубе. По информации Mail Sport, владелец «Тоттенхэма» сообщил Даниэлю Леви, что тот обязан продать звёздного англичанина до закрытия текущего трансферного окна, если договорённость по новому контракту не будет достигнута.

Основной претендент на Гарри Кейна – мюнхенская «Бавария», готовая, по слухам, заплатить 100 млн евро.