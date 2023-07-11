«Бавария» не оставляет попыток заполучить нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Шпоры» отвергли два предыдущих предложения немецкого гранда, последнее из которых оценивается в 80 млн евро. Как информирует L'Equipe, мюнхенцы не станут на этом останавливаться: клуб предложит порядка 90-95 млн евро без учёта бонусов, а в случае отказа, вероятно ещё раз увеличит свою ставку. Задача «Баварии» – любой ценой приобрести 29-летнюю английскую звезду.

Напомним, что контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» истекает в следующем году. Лондонцы хотели бы продлить договор форварда, но тот пока не изъявил желания продолжать сотрудничество.