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Названы условия нового предложения «Баварии» по Кейну слухи

11 Июля 2023 • 20:42 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

«Бавария» не оставляет попыток заполучить нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Шпоры» отвергли два предыдущих предложения немецкого гранда, последнее из которых оценивается в 80 млн евро. Как информирует L'Equipe, мюнхенцы не станут на этом останавливаться: клуб предложит порядка 90-95 млн евро без учёта бонусов, а в случае отказа, вероятно ещё раз увеличит свою ставку. Задача «Баварии» – любой ценой приобрести 29-летнюю английскую звезду.

Напомним, что контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» истекает в следующем году. Лондонцы хотели бы продлить договор форварда, но тот пока не изъявил желания продолжать сотрудничество.

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Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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