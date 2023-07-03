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«Бавария» не претендует на Кефрена Тюрама

03 Июля 2023 • 22:54 Комментировать
Ницца
...
Лилль
12.08 21:00

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам не фигурирует в списке трансферных целей «Баварии».

Французский футболист давно связан с переходом в «Ливерпуль», а в понедельник французские СМИ сообщили о готовности «Баварии» побороться с английским грандом за 22-летнего хавбека. Как отмечает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг, эти сведения имеют мало общего с действительностью: мюнхенский клуб не планирует подписывать Тюрама, переговоры в настоящий момент не ведутся.

Трансферная стоимость Кефрена Тюрама, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 40 млн евро. Контракт игрока с «Ниццей» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Ницца Кефрен Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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