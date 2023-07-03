«Бавария» не претендует на Кефрена Тюрама

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам не фигурирует в списке трансферных целей «Баварии».

Французский футболист давно связан с переходом в «Ливерпуль», а в понедельник французские СМИ сообщили о готовности «Баварии» побороться с английским грандом за 22-летнего хавбека. Как отмечает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг, эти сведения имеют мало общего с действительностью: мюнхенский клуб не планирует подписывать Тюрама, переговоры в настоящий момент не ведутся.

Трансферная стоимость Кефрена Тюрама, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 40 млн евро. Контракт игрока с «Ниццей» рассчитан до 2025 года.