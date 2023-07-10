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«Тоттенхэм» отклонит новое предложение «Баварии» по Кейну слухи

10 Июля 2023 • 01:27 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

«Тоттенхэм» в очередной раз ответит отказом на предложение «Баварии» по нападающему Гарри Кейну.

Мюнхенский гранд всерьёз нацелился на 29-летнего англичанина, и в воскресенье в СМИ появилась информация о втором трансферном предложении, отправленном «Тоттенхэму». Цена вопроса оценивается в 80 млн евро, что, похоже, не слишком впечатлило руководство «шпор»: по данным MailSport, лондонский клуб и в этот раз откажется продавать свою звезду в «Баварию».

Действующий контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» завершится в июле следующего года. В прошедшем сезоне форвард отметился 32 забитыми мячами в 49 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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