«Тоттенхэм» в очередной раз ответит отказом на предложение «Баварии» по нападающему Гарри Кейну.

Мюнхенский гранд всерьёз нацелился на 29-летнего англичанина, и в воскресенье в СМИ появилась информация о втором трансферном предложении, отправленном «Тоттенхэму». Цена вопроса оценивается в 80 млн евро, что, похоже, не слишком впечатлило руководство «шпор»: по данным MailSport, лондонский клуб и в этот раз откажется продавать свою звезду в «Баварию».

Действующий контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» завершится в июле следующего года. В прошедшем сезоне форвард отметился 32 забитыми мячами в 49 встречах.