Ульрайх: «Я уже доказал, что способен заменять Нойера»

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх считает себя достойным сменщиком Мануэля Нойера.

37-летний капитан мюнхенцев продолжает залечивать травму, из-за которой, как ожидается, пропустит ещё как минимум несколько месяцев. Пока «Бавария» активно ищет сменщика Нойера на рынке, место в воротах занимает Свен Ульрайх.

«Я уже доказал, что у меня есть всё необходимое, чтобы играть в «Баварии» и заменять Нойера, пока он травмирован. Я на 100% уверен, что готов к этому.

Думаю, Ману на правильном пути. Конечно, у него сложная травма, но он точно вернётся на свой прежний уровень. Нужно лишь дать ему достаточно времени на восстановление», – цитирует Sport1 Ульрайха, высказавшегося после поражения от «РБ Лейпцига» (0:3).