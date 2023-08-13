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Ульрайх: «Я уже доказал, что способен заменять Нойера»

13 Августа 2023 • 03:18 Комментировать
Бавария
0:3
РБ Лейпциг
окончен

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх считает себя достойным сменщиком Мануэля Нойера.

37-летний капитан мюнхенцев продолжает залечивать травму, из-за которой, как ожидается, пропустит ещё как минимум несколько месяцев. Пока «Бавария» активно ищет сменщика Нойера на рынке, место в воротах занимает Свен Ульрайх.

«Я уже доказал, что у меня есть всё необходимое, чтобы играть в «Баварии» и заменять Нойера, пока он травмирован. Я на 100% уверен, что готов к этому.

Думаю, Ману на правильном пути. Конечно, у него сложная травма, но он точно вернётся на свой прежний уровень. Нужно лишь дать ему достаточно времени на восстановление», – цитирует Sport1 Ульрайха, высказавшегося после поражения от «РБ Лейпцига» (0:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Свен Ульрайх
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