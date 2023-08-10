«Бавария» не отказалась от идеи покупки Коло-Муани, но сомневается в игроке

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани по-прежнему интересен «Баварии».

Мюнхенский клуб активно занимается работой над трансфером Гарри Кейна из «Тоттенхэма», поэтому слухи о вероятном подписании других форвардов в последние недели утихли. Тем не менее, как информирует журналист Георг Хольцнер, гранд Бундеслиги всё ещё может вернуться к кандидатуре Коло-Муани – это произойдёт в случае неудачи в переговорах по Кейну. Впрочем, в «Баварии» считают, что ценник 24-летнего француза не соответствует его бомбардирским показателям.

По распространённым данным, «Айнтрахт» рассчитывает заработать на продаже Коло-Муани около 100 млн евро.