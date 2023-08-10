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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не отказалась от идеи покупки Коло-Муани, но сомневается в игроке

10 Августа 2023 • 00:40 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани по-прежнему интересен «Баварии».

Мюнхенский клуб активно занимается работой над трансфером Гарри Кейна из «Тоттенхэма», поэтому слухи о вероятном подписании других форвардов в последние недели утихли. Тем не менее, как информирует журналист Георг Хольцнер, гранд Бундеслиги всё ещё может вернуться к кандидатуре Коло-Муани – это произойдёт в случае неудачи в переговорах по Кейну. Впрочем, в «Баварии» считают, что ценник 24-летнего француза не соответствует его бомбардирским показателям.

По распространённым данным, «Айнтрахт» рассчитывает заработать на продаже Коло-Муани около 100 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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