Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх попал в сферу интересов «Милана».

Нидерландский футболист высказывал недовольство редкими появлениями в стартовом составе мюнхенцев в прошедшем сезоне. Главным претендентом на 21-летнего хавбека называется «Ливерпуль». По информации журналиста Альфреду Педуллы, «Милан» также хотел бы видеть в своих рядах Гравенберха. «Бавария» в настоящий момент не планирует продавать игрока.

Райан Гравенберх перебрался в стан немецкого гранда из «Аякса» летом прошлого года. Его действующий трудовой договор рассчитан до конца сезона-2026/27, а трансферная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 30 млн евро.