Собослаи перейдёт в «Ливерпуль»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Доминик Собослаи находится в шаге от трансфера в «Ливерпуль».

Английский гранд согласился выплатить сумму отступных, прописанную в контракте венгра, – 70 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Сделка будет оформлена в ближайшее время. Сам 22-летний футболист согласовал с «Ливерпулем» условия личного контракта. Скоро состоится медицинское обследование, после которого о переходе будет объявлено официально.

Доминик Собослаи стал автором десяти забитых мячей и 13 результативных передач в 46 поединках прошедшего сезона во всех соревнованиях.