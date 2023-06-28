Рабио отказал двум грандам ради «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» решил остаться, несмотря на заманчивые предложения.

Во вторник туринский клуб официально объявил о продлении контракта француза до июня следующего года. По информации известного инсайдера Джанлуки ди Марцио, сразу два европейских гранда – «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария» – предлагали Рабио более выгодные в финансовом плане условия, однако 28-летний игрок предпочёл остаться в «Ювентусе».

Адриен Рабио защищает цвета «старой синьоры» с 2019 года. В прошедшем сезоне он отметился 11 забитыми мячами и шестью результативными передачами в 48 встречах за «Ювентус» во всех соревнованиях.