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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» претендует на лучшего бомбардира Бундеслиги

19 Июня 2023 • 21:45 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Никлас Фюллькруг – ещё один нападающий в списке трансферных интересов «Баварии».

Мюнхенский гранд активно ищет нового центрфорварда, но пока не имеет приоритетного варианта. Ранее стало известно, что чемпионы Германии вряд ли подпишут Виктора Осимхена ввиду его высокой стоимости, также клуб охладил интерес к Душану Влаховичу. По сведениям журналиста Кристиана Фалька, в шорт-листе «Баварии» фигурирует Никлас Фюллькруг, представляющий бременский «Вердер». В прошедшем сезоне 30-летний футболист стал лучшим бомбардиром Бундеслиги наряду с Кристоффером Нкунку, забив 16 голов.

Отмечается, что «Бавария» по-прежнему рассматривает кандидатуры Расмуса Хёйлунна («Аталанта») и Гарри Кейна («Тоттенхэм»).

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Бавария Гарри Кейн Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023 Никлас Фюллькруг
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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