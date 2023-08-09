«Манчестер Сити» предложил Уокеру трёхлетний контракт

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер получил новое предложение от клуба.

Англичанин был связан с переходом в «Баварию», но теперь в мюнхенском клубе почти утратили надежду на успех в сделке по 33-летнему футболисту. Согласно заявлениям журналиста Флориана Плеттенберга, «Манчестер Сити» предложил Уокеру контракт, рассчитанный до 2026 года, в то время как «Бавария» было готова пригласить игрока до 2025 года с возможностью пролонгации на один дополнительный сезон.

Судя по всему, Уокер продлит трудовой договор с «горожанами», однако финальное решение ещё не принято. Защитник по-прежнему не отказал гранду Бундеслиги.