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«Бавария» назвала стоимость Мане – на игрока претендует «Аль-Наср»

15 Июля 2023 • 02:23 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

«Бавария» готова продать Садио Мане, если получит приемлемое предложение.

31-летний сенегалец, на которого больше не рассчитывают в мюнхенском клубе, заинтересовал представителей чемпионата Саудовской Аравии. Как сообщает Bayern & Germany, ссылаясь на саудовские источники, «Бавария» позволила Мане вести переговоры с «Аль-Насром», чьи руководители уже связывались с нападающим для выявления его зарплатных требований. Гранд Бундеслиги намерен заработать на трансфере 30 млн евро.

Садио Мане перешёл в «Баварию» в прошлом году из «Ливерпуля» за 32 млн евро, подписав контракт до конца сезона-2024/25.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Аль-Наср Садио Мане трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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