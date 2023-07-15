«Бавария» назвала стоимость Мане – на игрока претендует «Аль-Наср»

«Бавария» готова продать Садио Мане, если получит приемлемое предложение.

31-летний сенегалец, на которого больше не рассчитывают в мюнхенском клубе, заинтересовал представителей чемпионата Саудовской Аравии. Как сообщает Bayern & Germany, ссылаясь на саудовские источники, «Бавария» позволила Мане вести переговоры с «Аль-Насром», чьи руководители уже связывались с нападающим для выявления его зарплатных требований. Гранд Бундеслиги намерен заработать на трансфере 30 млн евро.

Садио Мане перешёл в «Баварию» в прошлом году из «Ливерпуля» за 32 млн евро, подписав контракт до конца сезона-2024/25.