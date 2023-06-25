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«Бавария» и «ПСЖ» близки к договорённости по Эрнандесу – названа возможная сумма трансфера

25 Июня 2023 • 01:23 Комментировать
Бавария
...
РБ Лейпциг
12.08 21:45

Центральный защитник «Баварии» Люка Эрнандес близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».

Француз настаивает на трансфере в «ПСЖ» с концовки прошедшего сезона, и вскоре, кажется, добьётся своего. Как сообщает журналист Лоик Танзи, парижане достигли значительного прогресса в переговорах с «Баварией», сделка стремительно близится к успешному завершению. Сумма трансфера составит от 35 до 40 млн евро.

«Бавария» планировала продлить контракт Люки Эрнандеса, истекающий в следующем году, но 27-летний игрок предпочёл перебраться в «ПСЖ», который, по некоторым данным, предложил более выгодные условия.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Люка Эрнандес трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ РБ ЛЕЙПЦИГ
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