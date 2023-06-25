«Бавария» и «ПСЖ» близки к договорённости по Эрнандесу – названа возможная сумма трансфера

Центральный защитник «Баварии» Люка Эрнандес близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».

Француз настаивает на трансфере в «ПСЖ» с концовки прошедшего сезона, и вскоре, кажется, добьётся своего. Как сообщает журналист Лоик Танзи, парижане достигли значительного прогресса в переговорах с «Баварией», сделка стремительно близится к успешному завершению. Сумма трансфера составит от 35 до 40 млн евро.

«Бавария» планировала продлить контракт Люки Эрнандеса, истекающий в следующем году, но 27-летний игрок предпочёл перебраться в «ПСЖ», который, по некоторым данным, предложил более выгодные условия.