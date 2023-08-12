Ольмо оформил хет-трик в матче Суперкубка Германии с «Баварией»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо шокировал «Баварию» хет-триком.

Испанец вывел «красных быков» вперёд уже на третьей минуте поединка Суперкубка Германии. К концу первого тайма на счету 25-летнего футболиста значился дубль, а на 68-й минуте атакующий хавбек довёл результат до крупного (3:0), реализовав пенальти. По информации журналиста MisterChip, Ольмо – первый с ноября 2018 года игрок, отметившийся хет-триком в ворота «Баварии» на «Альянц Арене». Пять лет назад это удалось Доди Лукебакио.

Текстовая трансляция матча «Бавария» – «РБ Лейпциг» доступна на сайте LiveResult.ru.