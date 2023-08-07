Головин – в основе «Монако» на матч против «Баварии»

«Монако» и «Бавария» озвучили состав на очный товарищеский матч, который стартует сегодня, в 18:00 по московскому времени. В составе монегасков с первых минут появится российский полузащитник и старожил клуба Александр Головин.

«Монако»: Кен, Матсима, Марипан, Магасса, Вандерсон, Фофана, Камара, Кайо Энрике, Головин, Минамино, Бен-Йеддер;

«Бавария»: Ульрайх, Мазрауи, Павар, Ким, Дэвис, Лаймер, Горецка, Коман, Мусиала, Гнабри, Тель.

Напомним, что следить за ходом встречи можно в формате текстовой онлайн-трансляции, которую проводит портал LiveResult.ru.